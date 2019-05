Flors i Violes il·lumina per primer cop el centre de Palafrugell

La música, el circ, la dansa, l'animació infantil i el teatre omplen aquest any Palafrugell pel Flors i Violes del 2019. Com a novetat, però, el cap de setmana hi tornarà a haver espectacles de llum i espais interactius, com ahir, que s'han incorporat per primera vegada en el festival d'enguany.

D'aquesta manera, alguns dels escenaris més destacats per gaudir dels espectacles lumínics d'avui són, entre altres, el carrer Raval Inferior, el carrer Sant Sebastià, el carrer Major, els porxos del Mercat i la plaça Nova, a partir de tres quarts de deu.