Més de 700 persones participen al 5è Oncoextreme de Palamós

El cinquè Oncoextreme va comptar ahir amb 750 participants, el doble que en l'edició anterior. La cursa d'obstacles solidària organitzada pel Club Esportiu Palamós a benefici de la Fundació Oncolliga Girona presentava enguany com a novetat la possibilitat d'inscriure's en tres categories diferents: individual (157 participants), colla (341 participants) i família (252 participants). A més, els organitzadors han destacat que més de la meitat dels participants, 400 inscrits, eren dones.

Com en edicions anteriors, la cursa de 7,5 km va transcórrer per camins i corriols del municipi de Palamós, amb sortida i arribada a la platja de la Fosca. Els participants van haver de superar una vintena d'obstacles de diversa dificultat, alguns d'ells instal·lats al mig del bosc i d'altres a les platges de Castell i la Fosca. Els obstacles van ser ideats per Xavier Adroher, del Club Esportiu Palamós, i van ser dissenyats perquè els nens a partir de 10 anys els poguessin superar sols i els menors d'aquesta edat ho poguessin intentar amb l'ajuda dels pares o adults que els acompanyin. En aquest sentit, l'objectiu era ser una activitat esportiva i solidària apta per a tots els públics.

Per altra banda, la cursa està cronometrada i la classificació es pot consultar a www.curses.cat. El primer classificat en la categoria individual masculina va ser Carles Mulleras, amb un temps de 00.51.38, i en la categoria individual femenina la primera classificada va ser Gemma Alcalà, amb 00:54:10. L'objectiu principal de l'Oncoextreme és recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars a través dels programes de la Fundació Oncolliga Girona. Així, els diners es destinen per exemple a serveis de fisioteràpia, de drenatge limfàtic,de suport psicològic o per material ortopèdic.