Denuncien la construcció d'un xalet sobre la cala Port des Pi de Begur

Les plataformes ecologistes SOS Aiguafreda i Ecologistes en Acció han presentat una denúncia urbanística a l'Ajuntament de Begur per la llicència municipal d'obres d'un xalet a la urbanització de Sa Riera, sobre la cala de Port des Pi del municipi. Les entitats han presentat la notificació coincidint amb el començament del moviment de terres a la zona on hi ha projectada la construcció.

En l'escrit, els grups ecologistes demanen la suspensió de la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament. Entre els arguments esgrimits pels denunciants, segons el text, hi ha: el fet de tractar-se de terrenys amb una mitjana de pendents superiors al 61 per cent; l'afectació parcial al penya-segat de sobre la cala Port des Pi; la inexistència d'informes de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Servei de Costes, i la insuficiència de l'estudi d'impacte i integració paisatgística, entre altres.

«Hem presentat la denúncia perquè considerem una temeritat i una prova més de l'urbanisme ferotge per part de l'Ajuntament de Begur que en lloc de garantir l'accés a la primera línia de costa i la seva conservació, en ple 2019, esculli privatitzar i urbanitzar l'espai costaner», apunta la portaveu de l'entitat SOS Aiguafreda, Lydia Chaparro.

A més, expliquen, els veïns de la zona estan recollint firmes per presentar més denúncies a l'Ajuntament referents a aquest xalet. I, paral·lelament, les entitats han encarregat, també, un estudi tècnic sobre aquest cas a un arquitecte.



Revisar el pla d'ordenació

Per la seva banda, l'Ajuntament de Begur, que encara no s'ha pronunciat sobre la qüestió des de la denúncia, va anunciar fa pocs mesos que està renegociant tots els projectes urbanístics arran de la moratòria urbanística i aprofita per impulsar amb la Generalitat el Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenament de tota la Costa Brava.

Per altra banda, el govern municipal està compromès amb la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), durant el proper mandat.

Segons el projecte, que ja està en marxa, la construcció es tracta d'un edifici de quatre plantes amb piscina i de 597 metres quadrats de sostre computable. De moment, s'ha començat el procediment de moviment de terres a la zona.

Amb la denúncia, les entitats ecologistes demanen la suspensió de l'eficàcia de la llicència d'obres i declarar-ne la nul·litat.