Rescaten una dona que va caure al camí de ronda de Palafrugell

Els Bombers van rescatar diumenge al migdia una dona al camí de ronda de Palafrugell que s'hauria trencat el turmell.

L'helicòpter del cos no va poder actuar a la zona per la gran presència d'arbres i es va haver de fer el salvament a peu.

L'avís dels fets va ser quan faltaven deu minuts per a les dues del migdia i s'alertava que hi havia una dona a la zona de cap Roig que havia caigut i que tindria una possible fractura al turmell.



Cos d'emergències

Després de rebre l'avís, els Bombers s'hi van desplaçar amb els efectius de rescat i l'helicòpter, que finalment no va poder operar a la zona pel difícil accés.

Finalment, els efectius van anar fins al punt on hi havia la dona i se la va atendre i immobilitzar. Pels volts de dos quarts de quatre ja estava rescatada i després se la va traslladar amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital de Palamós per avaluar-li la ferida.

Els Bombers van informar ahir de l'actuació de rescat al camí de ronda a través de les xarxes socials del cos.