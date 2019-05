Troben un abocador il·legal a Calonge on s'hi guardaven objectes per a la revenda

La Guàrdia Civil ha descobert un abocador il·legal a Calonge on s'hi guardaven objectes per a la revenda.

El Seprona ha denunciat els propietaris dels residus perquè n'hi havia de molt contaminants.

Els fets es remunten a quan el Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil de Girona van saber d'un important punt d'acumulació de residus il·legal a Calonge.

Els agents van començar a investigar la veracitat d'aquestes informacions i el dia 1 van comprovar que en una parcel·la hi havia una gran quantitat de residus de tota mena (matalassos, frigorífics, rentadores, televisors, entre altres)

.

Davant la descobeta, els guàrdies civils van començar a fer indagacions tendents per tal de poder identificar els propietaris de tot el material.

El passat dia dia 1 de maig i un cop identificats els amos del dipòsit es va fer una inspecció a la parcel·la. I els agents van constatar que hi havia molts més residus en altres punts i els propietaris els van explicar que el solar no era seu sinó que els havia cedit la propietària. Amb tot, els van reconèixer que els objectes sí que eren seus i que els guardaven per després revendre'ls.

Per tot això els agents van aixecar un Informe-Denúncia per una infracció en matèria de residus segons el Reial Decret 110/2015 sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics que han de ser emmagatzemats i gestionats de manera segura, ja que algun d'ells conté elements altament contaminants.