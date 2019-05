La Universitat de la Rioja investiga les particularitats de les vinyes de Calonge

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG impulsen un estudi amb la Universitat de la Rioja per catalogar diverses varietats de ceps que es troben al municipi i, apunten, podrien tenir un «caràcter únic».

El conveni per la investigació s'oficialitzarà dijous però el procés va iniciar-se l'estiu del 2018 quan després d'una visita dels impulsors es van marcar les varietats de cep que podrien ser objecte de l'estudi. Així, els encarregats de realitzar la investigació són: Pedro José Balda, doctor en Enologia; Fernando Martínez de Toda, catedràtic de Viticultura de la Universitat de la Rioja; i els investigadors Javier Ibáñez i Jose Miguel Martínez de l'Institut de Ciències del Vi.

El primer pas, expliquen des del consistori, va ser determinar les característiques dels «ceps singulars» del municipi i la seva geolocalització. El segon procés començarà aquest dijous i consisteix a fer un pas més per analitzar l'ADN dels ceps i contrastar-lo amb les 1.700 mostres registrades a la base de dades de la Universitat de la Rioja. Segons l'Ajuntament, aquesta anàlisi d'ADN permetrà conèixer el perfil genètic dels ceps i precisar si alguna de les varietats detectades no havia estat catalogada fins ara.

«La inquietud va sorgir quan mirant-nos les vinyes amb detall vam veure que molts ceps no sabíem de quina varietat eren», explica la Montse Molla, enòloga del Mas Molla de Calonge, un dels participants en aquest estudi. Per altra banda, els investigadors agafaran mostres de diversos masos del municipi que estan agrupats a la Fundació Remença XXI.

Els vins de Calonge, apunta Molla, no formen part de la DO Empordà i, en aquest sentit, la majoria de vinyes són molt antigues i conserven la manera tradicional de fer el vi. «Fem el vi totalment natural com es feia antigament i el venem als masos i als mercats», afegeix.



La fil·loxera i vins «únics»

«Amb l'estudi podrem saber si tenim varietats úniques», explica Molla, «així, volem agrair l'esforç de la càtedra que ho consideri d'interès, ja que nosaltres no ho podríem assumir».

La directora de la càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de la UdG, Dolors Vidal, destaca els objectius del conveni. «Estem estudiant el que sembla que a algunes cases de Calonge s'ha conservat». Segons Vidal, al municipi «s'ha conservat la història oral que els seus vins autòctons han sobreviscut a la fil·loxera, i ara podrem investigar-ho científicament».