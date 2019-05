L'Espai Familiar de Palamós començarà a funcionar el pròxim 14 de maig

L'Ajuntament de Palamós posarà en marxa de manera definitiva, l'Espai familiar, el pròxim 14 de maig de cinc a set de la tarda a l'Espai Municipal d'Entitats. Segons va informar ahir el consistori, aquest servei municipal gratuït està orientat a nens i nenes de 0 a 6 anys amb l'objectiu de fomentar l'activitat de joc amb els seus progenitors i de manera conjunta amb altres famílies amb fills. El mes passat, ja es va fer una prova pilot amb diverses famílies del municipi, que van valorar «molt positivament» aquest espai.

La creació de l'Espai Familiar va sorgir arran dels pressupostos participatius del passat 2018, on va ser triada la proposta de comprar material lúdic per equipar un servei pensat per al foment de l'activitat lúdica de les famílies de Palamós i orientat a menors de fins a 6 anys.

Després de la sessió del pròxim dimarts ja hi ha prevista la realització de tres sessions dinamitzades més durant el mes de juny, que està previst que es facin a l'Espai d'Entitats. Concretament, dues el dissabte dia 1 de juny, dividides en franges horàries diferenciades, de deu a dotze del matí la primera; i de dotze del matí a dues del migdia, la segona. La tercera es farà el 25 de juny, a l'aire lliure.