L'excap d'investigació dels Mossos serà inspector de la policia de Palamós

L'inspector Josep Monteys ha estat nomenat cap de la Policia Local de Palamós. Així ho va donar a conèixer ahir Ràdio Palamós, especificant que fins fa poc, Monteys era el cap de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Girona i que va ser l'únic candidat que es va presentar al procés de selecció per ocupar el càrrec de cap que va quedar lliure arran de la jubilació de l'antic inspector, José Luis Sancho. Segons l'emissora local, Monteys va iniciar la seva trajectòria professional com a policia en els cossos locals de Sant Feliu de Guíxols i de Platja d'Aro. Dins el cos dels Mossos d'Esquadra, el nou cap de la policia palamosina va ocupar diferents càrrecs en les divisions d'investigació criminal, on va ser el segon de Josep Lluís Trapero, i els últims nou anys va dirigir aquesta àrea a la regió policial de Girona.

Respecte l'antic inspector, José Luis Sancho va accedir a aquest càrrec l'any 2008 i va presentar la seva sol·licitud de jubilació el dia 2 de gener, acollint-se a la nova normativa que estableix la jubilació anticipada als 59 anys pels membres d'aquests cossos municipals que acreditin un mínim de 37 anys de cotització a la Seguretat Social. En aquell moment, l'Ajuntament de Palamós va convocar el procés per cobrir la vacant, al qual només s'hi va presentar Josep de Monteys que va superar les proves del treball de planificació i l'examen davant el tribunal avaluador.