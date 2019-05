Mor un dona mentre practicava kitesurf a Palamós

Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida

Foto d'arxiu

Una dona va perdre la vida ahir a la tarda mentre practicava kitesurf a Palamós.

L'accident va tenir lloc pels volts de dos quarts de cinc, els alarmants que van trucar al 112 van avisar que hi havia una dona surant al mar a prop de la platja Gran.

A lloc s'hi van traslladar, el SEM, Salvament Marítim, els Bombers i la Policia Local de la població.

La finada era veïna de la població, tenia 45 anys i nacionalitat xinesa, segons ha avançat Ràdio Palamós.

Tot apunta que va patir un accident mentre feia aquest tipus de surf i va quedar enredada amb la roba de la zona de l'estel.

La dona va ser extreta de l'aigua per la gent que es troba en aquell moment a la platja Gran.

Quan hi van arribar els serveis d'emergències, la dona ja era fora de l'aigua i malgrat els intents per salvar-la, no va ser possible.

L'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona haurà d'aclarir les causes de la mort.