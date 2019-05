Dues detingudes per usar una menor per vendre droga en un institut de Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat, dues dones de 43 i 45 anys de Palafrugell que utilitzaven una menor per vendre marihuana en un institut de la localitat. Segons va informar la policia, les arrestades quedaven amb la jove que era l'encarregada de distribuir la droga dins del centre d'ensenyament. Les dues dones li facilitaven la droga –bossetes i cigarretes de marihuana– una vegada la menor tenia la comanda dels alumnes. De fet, la noia demanava la droga a través d'una aplicació de missatgeria per telèfon mòbil. Aleshores, es trobaven a la sortida del recinte i per cada bossa, les dues dones cobraven cinc euros. Els investigadors van descobrir que les dues detingudes utilitzaven aquest mètode per vendre la droga des d'almenys el mes d'abril. La policia també investiga la menor per un presumpte delicte contra la salut pública.

La investigació dels fets va començar el passat 2 de maig quan l'Oficina de Relacions amb la Comunitat va tenir coneixements dels fets. A partir d'aquell moment, els Mossos d'Esquadra van començar a indagar i van acabar detenint les dues sospitoses.

Les detingudes, a qui no els consten antecedents, van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials i seran citades properament per declarar davant l'autoritat judicial competent de La Bisbal d'Empordà. Respecte la menor d'edat, va quedar sota custòdia dels seus tutors legals i haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Girona quan sigui requerida.