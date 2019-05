Mor un dona de 45 anys mentre practicava kitesurf a la platja de Palamós

Una dona va perdre la vida dimecres passat a la tarda mentre practicava kitesurf a Palamós. L'avís als serveis d'emergències es va produir cap a dos quarts de cinc de la tarda, i el van fer diferents vianants que van alertar sobre la presència d'una dona que estava surant al mar a prop de la platja Gran.

La finada era veïna de la població, tenia 45 anys i era de nacionalitat xinesa, segons va avançar Ràdio Palamós. Tot apunta que va patir un accident mentre feia aquest tipus de surf i va quedar enredada amb la roba de la zona de la vela. La dona va ser extreta de l'aigua per la gent que es trobava en aquell moment a la platja Gran i que es van llençar al mar per ajudar-la.

Quan els serveis d'emergències hi van arribar, la dona ja era fora de l'aigua i tot i els intents per salvar-li la vida, no va ser possible.

L'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona haurà d'aclarir les causes de la mort.

El Kitesurf o surf d'estel és una modalitat de navegació que consisteix en l'ús d'un estel de tracció que està subjecte a l'esportista per quatre o cinc línies, dues fixes a la barra, i les dues o tres restants passen pel centre de la barra; aquestes se subjecten al cos mitjançant un arnès, permetent lliscar sobre l'aigua mitjançant una taula de surf.

Fins al lloc s'hi van traslladar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Salvament Marítim, els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de la població.