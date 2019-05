Detingut per calar foc a un pis de Palafrugell després d'amenaçar la víctima

La Policia Local de Palafrugell va detenir dijous al vespre un home per calar foc a un pis de la població baix-empordanesa per venjança. Segons va informar ahir el consistori, els fets es van produir al voltant de la una de la matinada del mateix dijous, quan uns veïns del municipi es van despertar perquè sentien pudor de fum. Aleshores, van comprovar que la porta d'entrada del pis estava en flames i que l'incendi s'estava començant a propagar a les cortines de dins l'habitatge.

Ells mateixos van poder sufocar les flames i alertar els serveis d'emergències. Els afectats van posar una denúncia perquè, segons va informar la Policial Local, la dona havia rebut anteriorment una nota del sospitós en què l'amenaçava, precisament, amb cremar-li el pis. La policia de Palafrugell va precisar que detingut i víctima no eren ni havien estat parella però que tenien problemes personals.



Arrestat altres vegades

La Policia Local de Palafrugell atribueix delictes d'incendi amb resultat de danys materials i amenaces greus al detingut. L'arrestat, un veí de Palafrugell de 33 anys i de nacionalitat espanyola, ja ha estat arrestat altres vegades per delictes contra el patrimoni i contra les persones.

La detenció de l'home aquest dijous al vespre es va produir per la denúncia interposada per la víctima després d'aixecar-se, de matinada, amb la porta del seu habitatge cremant com a conseqüència d'un incendi suposadament provocat.