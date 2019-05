El port s'omple de visitants el primer dia del festival Palamós Terra de Mar

Palamós va iniciar ahir la primera de les dues jornades de la 13a edició del festival mariner de la Costa Brava, Palamós Terra de Mar, que avui seguirà durant tot el dia al port palamosí. Milers de visitants ja van participar ahir en les activitats programades al festival, que enguany està dedicat al cabotatge i al comerç marítim del port. Una de les principals atraccions d'aquesta edició és precisament l'exposició de maquinària portuària que en l'actualitat s'utilitza per a la càrrega i descàrrega de vaixells. A banda el públic també pot visitar el remolcador París del port de Palamós, necessari per al suport a les maniobres i l'embarcació Guardamar Calíope, propietat de la Direcció General de la Marina Mercant i dedicada a tasques de rescat. Els visitants també poden pujar a bord del pailebot Santa Eulàlia, al quetx Ciutat Badalona i també a les barques de pesca, Estrella Polar i La Gacela, que formen part de l'exposició flotant del Museu de la Pesca, entre d'altres. Fins avui hi ha moltes més activitats en el marc del festival, com ara anar en creuers turístics.