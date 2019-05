Palafrugell, Lloret i Sant Feliu de Guíxols tenen les pensions més baixes de tot Catalunya

La demarcació de Girona té els tres municipis de més de 20.000 habitants amb les pensions més baixes de tot Catalunya, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) referents al desembre del 2018. Al capdavant hi ha Palafrugell (Baix Empordà), amb una mitjana de 830 euros, seguit de prop per Lloret de Mar (Selva), amb 832 euros i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), amb 837 euros.

En segon lloc hi ha Lloret de Mar amb una pensió de 832 euros de mitjana, un total de 5.339 pensionistes i una proporció d'1,4 pensions per cada deu habitants. I en tercer lloc hi ha Sant Feliu de Guíxols amb 837 euros de mitjana, un total de 5.045 pensionistes i la proporció més alta respecte els altres dos esmentats, amb 2,3 pensions per cada deu habitants. Per contra, Girona és l'única ciutat de la demarcació de més de 20.000 habitants que supera la mitjana catalana, situada en 1.008 euros, amb 1.066 euros.

En xifres globals, a comarques gironines hi havia 153.092 persones que cobraven una pensió contributiva de la Seguretat Social a finals de l'any passat. Per comarques, el Gironès és la que concentrava el gruix més important, amb 35.764 pensions (un 1,4% més que el 2017), seguit de la Selva, amb 34.060 pensionistes (1,7% més). El Baix Empordà va tancar l'any amb 26.863 pensionistes (un 1,3% més) i l'Alt Empordà amb 25.248 (un 1,5% més). I ja amb més distància els seguien la Garrotxa i el Ripollès, amb 15.762 i 8.719, respectivament, unes xifres similars al 2017. I en l'últim lloc està el Pla de l'Estany amb 6.676 pensionistes (un 1,3% més).

Pel que fa a Catalunya, la pensió contributiva mitjana va superar per primera vegada els mil euros i es va situar en els 1.008 euros, un augment anual del 3,7%. Quant al nombre de pensions, van augmentar un 1,1% respecte a l'any anterior, fins a les 1.071.954, amb 2,2 pensions per cada 10 habitants, una xifra que es manté des del 2014. Principalment les pensions són del règim general (78,9%) i del règim especial d'autònoms (18,6%), tot i que una és 1,5 vegades més elevada que l'altra (1.079 euros i 693, respectivament).

Les pensions a tots els municipis de Girona