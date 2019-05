Cremen 300 bales d'un paller en una finca d'Albons.

Els Bombers hi treballen amb cinc dotacions des de la matinada.

L'avís de l'incendi s'ha donat pels volts de les cinc de la matinada, des d'una finca a uns 10 metres a tocar la C-31, que hi ha a l'altura del quilòmetre 363.

Els efectius d'extinció d'incendis estan extingint-lo i juntament amb maquinària per tal que es doni per apagat. Tot i l'espectacularitat del foc, no s'han de lamentar més danys.