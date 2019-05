La Generalitat denunciarà els «agressors» de Verges

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que presentarà en nom de la Generalitat una denúncia contra els "agressors" de Verges d'aquest cap de setmana. D'aquesta manera, s'ha referir a simpatitzants d'ultradreta que diumenge van anar a la població del Baix Empordà per despenjar estelades i llaços i es van enfrontar a un grup de veïns. "No podem cedir ni un mil·límetre davant del feixisme. Els grups que amenacen, agredeixen i volen atemorir ciutadans als nostres carrers ens tindran al davant", ha assegurat el president de la Generalitat a través del seu compte de Twitter. Segons fonts del Govern, la denúncia es presentarà aquesta setmana a un jutjat de Girona.





No podem cedir ni un mil·límetre davant del feixisme. Els grups que amenacen, agredeixen i volen atemorir ciutadans als nostres carrers ens tindran al davant. Per això, presento una denúncia en nom de la Generalitat contra els agressors de Verges d'aquest cap de setmana. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 de mayo de 2019

Verges planta cara a un grup d'ultres que volia despenjar estelades.



Plantar cara al feixisme no és un caprici d'un poble amb dignitat, s'ha convertit en una obligació. pic.twitter.com/10uLNfNyPr — Josep Mª Mis Mar?? (@misjosep) 12 de mayo de 2019

L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater , va reclamar al Govern i concretament al Departament d'Interior que actuïn amb "més contundència" contra "els grupuscles feixistes" que, segons diu, van visitar el poble "per enèsima vegada" per arrencar estelades i llaços. L'alcalde critica que fins ara han actuat amb "impunitat" i això ha fet que "ara ja vinguin al poble de dia" amb la intenció de "provocar, insultar, intimidar, amenaçar i fer por".La baralla va començar quan simpatitzants d'ultradreta intentaven despenjar estelades de faroles del poble i es van enfrontar a veïns que els recriminaven l'acció. Els Mossos d'Esquadra van activar diverses patrulles per separar els dos grups.