Palafrugell homenatge la vellesa amb l'entrega de 27 medalles

La Festa d'Homenatge a la Vellesa de Palafrugell va celebrar enguany el seu 27è aniversari aquest passat diumenge dia 12 de maig. Un any més, l'acte va servir per retre homenatge a tots aquells veïns i veïnes que compleixen al llarg d'aquest any 2019 els 80 anys d'edat, concretament les persones que van néixer l'any 1939, just quan finalitzava la Guerra Civil..

Les celebracions es van fer al Teatre Municipal amb un acte institucional en el qual els 27 homenatjats van rebre com a record una medalla commemorativa de l'acte.