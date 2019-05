La fiscalia demana 6 anys de presó a l'acusat d'abusar d'una nena de 4 anys en un casal d'estiu a l'Empordà

La fiscalia demana una pena de 6 anys de presó per al director de casals d'estiu de l'Empordà acusat d'abusar d'una nena de 4 anys entre els mesos de juny i juliol del 2015. El fiscal l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual amb agreujant d'abús de confiança i sosté que el processat, que feia de monitor tant a Torroella de Montgrí com a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), va establir una "relació d'amistat molt estreta" amb els pares per aconseguir passar estones sol amb la víctima. El cas s'havia de jutjar aquest dimecres a l'Audiència de Girona però s'ha suspès. El tribunal tornarà a enviar la causa a instrucció perquè es tramiti com a sumari perquè la família de la víctima acusa el processat d'agressió sexual. La defensa demana l'absolució.