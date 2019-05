Incendi en un paller d'Albons

Ensurt ahir en una finca d'Albons, a causa d'un incendi que es va originar al paller i va cremar prop de 300 bales de palla.

Segons van informar els Bombers de la Generalitat, l'avís de l'incendi es va produir al voltant de les cinc de la matinada de dimarts, des d'una finca situada a uns 10 metres a tocar de la carretera C-31, ubicada a l'altura del quilòmetre 363. Fins al lloc s'hi van traslladar cinc dotacions d'aquest cos d'emergències. Tot i l'espectacularitat de les flames, no es van haver de lamentar ferits.

Els efectius dels Bombers van poder apagar el foc al cap d'unes hores. Tot i això, una dotació es va quedar a la finca durant gairebé tot el dia d'ahir per, amb l'ajuda de maquinària agrícola, seguir remullant la palla a poc a poc, per evitar que les flames poguessin revifar i es tornessin a estendre per la resta de la finca d'aquesta localitat baix-empordanesa.