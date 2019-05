L'AMPA d'una escola de Pals denuncia que els volen treure un barracó

L'AMPA de l'escola Quermany de Pals ha denunciat, públicament, que el Departament d'Educació de la Generalitat els «vol retirar» un mòdul prefabricat de 120 metres quadrats de cara al pròxim curs 2019-2020. Segons va explicar ahir a Diari de Girona el president de l'entitat, Francesc Yruela, aquest mòdul compleix les funcions de «dues aules» i evita que els alumnes «hagin de fer classes als passadissos.

«Suprimir aquest mòdul significa que l'escola es quedaria sense els espais que ara es destinen a fer desdoblaments a 5è de primària en matemàtiques, anglès, religió o per fer qualsevol altra partició de grups», va criticar Yruela, qui va afegir que aquest barracó és «necessari», perquè la resta d'aules de l'escola estan ocupades per altres equipaments.

En aquest sentit, el president de l'AMPA va detallar que l'escola Quermany va ser construïda l'any 1925 i que, per aquest motiu, estava mancada d'equipaments com una biblioteca o una sala d'informàtica. Per això, l'any 2008, els pares i mares van presentar un projecte de millora i ampliació per a l'escola que, asseguren, no es va poder fer per manca d'inversió.

Finalment, i segons relaten en una carta, aquest setembre passat la direcció del centre -que té uns 200 alumnes d'entre 3 i 12 anys- va presentar un projecte que va aprovar educació i que incloïa: destinar una aula com a biblioteca, equipada amb material informàtic; i crear una aula de joc simbòlic com a projecte d'ambients a Educació Infantil.

«Si es retira el mòdul s'haurà de treure la biblioteca per destinar-la a aula», va criticar el representant de l'AMPA, qui va recordar que l'escola tampoc té un gimnàs o un espai cobert al pati per fer educació física.

Per tot plegat, reclamen a Educació que no es retiri aquest mòdul fins al curs 2021-2022, quan es produeixi «la disminució real de grups». «De moment, estem recollint signatures i mobilitzant els pares per fer accions contundents», va avançar Yruela, qui va remarcar que existeix la possibilitat de tallar una carretera el pròxim 26 de maig per protestar. «El que passa és que no volen pagar el lloguer mensual d'aquest mòdul», va concloure el president de l'AMPA.



Resposta d'Educació

Per la seva part, el director de serveis territorials d'Educació de Girona, Martí Fonalleras, va explicar ahir que a l'escola Quermany hi ha «espai suficient» per poder fer classes sense necessitat d'utilitzar aquest equipament, que està previst que es retiri aquest estiu. A més, Fonalleras va recordar que aquest curs 2018-2019 l'escola ha pogut utilitzar els espais que eren de l'antiga llar d'infants, que es van adaptar.

«Hem d'anar cap a una situació de normalització de les construccions, tenir edificacions definitives i evitar aquests afegits provisionals», va ressaltar Fonalleras, qui va remarcar que aquesta és la situació de la Quermany.