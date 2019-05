Demanen sis anys de presó per a un monitor acusat d'abusar d'una nena de 4 anys

La fiscalia demana una pena de sis anys de presó per al director de casals d'estiu de l'Empordà acusat d'abusar d'una nena de quatre anys entre els mesos de juny i juliol del 2015. El fiscal l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual amb agreujant d'abús de confiança i sosté que el processat, que feia de monitor tant a Torroella de Montgrí com a Calella de Palafrugell, va establir una «relació d'amistat molt estreta» amb els pares per aconseguir passar estones sol amb la víctima.

El cas s'havia de jutjar ahir a l'Audiència de Girona però es va suspendre. El tribunal tornarà a enviar la causa a instrucció perquè es tramiti com a sumari perquè la família de la víctima acusa el processat d'agressió sexual. La defensa demana l'absolució.

L'escrit d'acusació provisional de la fiscalia recull que l'acusat, que es defineix com a descendent dels indis sioux, era director i també feia de monitor del casal d'estiu La Platgeta. Amb els nens, anaven tant a la platja a Calella de Palafrugell com a uns terrenys on el mateix processat tenia una caravana i cavalls a Torroella de Montgrí.

«Establia relacions d'amistat molt estretes amb els pares dels menors que anaven al campament», continua relatant la fiscalia, que afegeix que l'acusat es va prevaler d'aquesta confiança dels pares de la menor per aconseguir quedar-se sol amb ella o, fins i tot , que els progenitors «permetessin que es quedés a dormir amb ell». Aleshores, la menor tenia 4 anys.

La fiscalia subratlla que no s'ha pogut concretar quan van tenir lloc els suposats abusos però que van ser entre els mesos de juny i juliol del 2015. L'acusació pública exposa que feia jugar la nena «a papes i a mames». Amb l'excusa del joc, li feia tocaments per sobre i per sota de la roba tant als pits com als genitals. «Van tenir lloc en diverses ocasions», exposa la fiscalia.

Per aquests fets, acusa el monitor d'un delicte continuat d'abús sexual i li aprecia una circumstància agreujant d'abús de confiança. La fiscalia demana que condemnin l'acusat a sis anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada. També sol·licita que no es pugui apropar a menys de 200 metres de la menor durant 10 anys i que l'inhabilitin per treballar amb menors durant cinc anys.

En concepte de responsabilitat civil, el fiscal vol que indemnitzi la menor amb 10.000 euros pels danys morals que li ha provocat.

El cas s'havia de jutjar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona però es va suspendre. El motiu va ser que l'acusació particular, en nom de la família de la víctima, considera que el processat va actuar «amb violència i intimidació» i, per tant, que va cometre un delicte d'agressió sexual contra una menor.

La família demana 10 anys de presó. Aquest delicte, però, implica que el cas s'hagi de tramitar com a sumari i no com a diligències prèvies (com es va fer), un procediment judicial diferent. Per això, el tribunal va resoldre tornar el cas al jutjat d'instrucció de la Bisbal d'Empordà. Segons va explicar el president del tribunal a la sala de vistes, l'Audiència dictarà una interlocutòria per determinar a quin punt de la instrucció cal tornar i es facin els tràmits necessaris per tancar la investigació.

Això implica que, al final de la instrucció, les parts hauran de tornar a presentar els seus escrits, que poden ser o no en la mateixa línia que els actuals. La defensa del monitor demana l'absolució i, segons va dir a la sala de vistes, considera que la declaració de la menor de 4 anys va estar «induïda».

Altres denúncies

La família de la nena, però, no va ser l'única a denunciar presumptes abusos per part de l'acusat. Al setembre del 2015, una dona de més de 30 anys va denunciar que havia patit abusos per part del monitor quan era petita. Tot i que els Mossos d'Esquadra el van interrogar, l'home no va ser detingut. Un mes més tard, una altra dona que en aquell moment tenia 22 anys, també va explicar que l'home li havia fet tocaments, quan tenia 14 anys. Finalment, el novembre d'aquell any, una tercera dona, la seva neboda de 46 anys, va presentar una denúncia des del Canadà, relatant com el seu oncle li hauria fet tocaments quan era menor, a la casa on vivien a Bogotà.