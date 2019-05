Les obres en el carrer Sant Sebastià de Palafrugell acabaran en dues setmanes

Les obres de millora del carrer Sant Sebastià de Palafrugell, en el tram entre el carrer Pi i Margall i el de la Lluna, acabaran en els pròxims 15 dies. Així ho va avançar l'alcalde, Josep Piferrer, qui va detallar que «només falten els últims detalls». Aquests treballs van començar el passat 15 d'octubre i han permès eliminar les barreres arquitectòniques del carrer i crear una plataforma única, eliminar les voreres i donar prioritat als vianants, amb la millora de l'eix de comunicació entre la plaça Nova i la plaça del Camp d'en Prats.

D'altra banda, Piferrer es va referir també al carrer paral·lel al Sant Sebastià, el Tarongeta, de plataforma única, on està previst que es reguli el trànsit. El batlle va recordar que l'Ajuntament encara està estudiant com s'ha de portar a terme aquest procés i que es farà «de comú acord amb els veïns i els comerciants del mercat». «En cap cas es canviarà el sentit del trànsit, com es rumoreja», va aclarir l'alcalde de Palafrugell.