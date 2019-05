Palafrugell entrega el Certificat del Programa de Reincorporació al Treball

L'ajuntament de Palafrugell va entregar, la setmana passada, els Certificats del Programa de Reincorporació al Treball (PRT) a 16 alumnes del municipi que hi van participar. Segons va informar ahir el consistori, aquest programa, finançat pel Departament de Treball o Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, és de formació i inserció laboral i està destinat a persones estrangeres, especialment en situació d'irregularitat sobrevinguda, persones reagrupades i sol·licitants d'asil. Té com a objectiu reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació.

La formació complementària de llengua catalana i de coneixement de la societat catalana es va realitzar a través del Consorci per a la Normalització Lingüística del Baix Empordà i l'Oficina de Català de Palafrugell.