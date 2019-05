Santa Cristina d'Aro tornarà a oferir el casal d'estiu del 25 de juny al 10 de setembre

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, sota la direcció tècnica d'ANNCON lleure i oci, organitzarà de nou el Casal d'Estiu del 25 de juny al 10 de setembre. Segons va informar el consistori, el casal es farà al pavelló municipal d'Esports i comptarà amb tres franges horàries: acollida, de vuit a nou del matí; matí, de nou del matí a dues del migdia; i la de matí amb menjador, de nou del matí a quatre de la tarda.

A més, el casal oferirà diverses varietats. Hi haurà el de lleure, que aplegarà una àmplia programació d'activitats, com poden ser sortides a l'entorn, gimcanes o tallers; el casal de patinatge, en què es practicarà aquest esport, fent coreografies, expressió corporal o treball individual o de grup. I, finalment, el casal de lleure esportiu, en què es practicaran esports diversos, com piscina, gimcanes o nit de l'esport. També hi haurà un campus jove.