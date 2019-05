Denuncien que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha fet disparar les colònies de gats

L'associació Bisbalgats denuncia que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà incompleix amb la normativa que fixa les captures de gats. Asseguren que això ha fet que l'últim any s'hagin "disparat" les colònies d'aquests animals al poble. Ara mateix, l'entitat en té 35 de comptabilitzades, el que suposa uns 400 gats. Per això reclamen que el consistori deixi de "mirar cap a una altra banda" i s'impliqui per evitar que continuïn creixent el nombre de gats que estan al carrer. "El que s'ha de fer és capturar, esterilitzar i retornar a la colònia en cas que no es trobi algú per adoptar", assenyala la presidenta de Bisbalgats, Marta López. Des de l'entitat alerten que si no s'hi posa remei les colònies seguiran creixent i al final s'haurà d'aplicar la "mala solució" de sacrificar els animals.

Preocupació per l'increment de les colònies de gats a la Bisbal d'Empordà. Des de fa més d'un any l'Ajuntament no fa captures – tal i com marca la normativa -, un fet que ha comportat un augment "preocupant i desmesurat" del nombre d'animals que corren pel poble. "Ara mateix hi ha unes 35 colònies que suposa prop de 400 gats, això no pot ser", denuncia la presidenta de Bisbalgats, Marta López.

I és que si el consistori no hi fa res, López tem que el nombre de gats continuï creixent "sense control". "El què cal fer és controlar la població, capturar-los i esterilitzar-los. Si després no es deixen tocar i no es poden adoptar, es retornen a la colònia", assenyala López.

Ara per ara, l'entitat animalista reconeix que "no dona al abast" per assistir els gats que hi ha a la capital del Baix Empordà, i el cost d'haver-se'n de fer càrrec. "Som una entitat sense ànim de lucre, nosaltres no podem abarcar una feina que pertoca fer a l'ajuntament", critica la presidenta de Bisbalgats.

López també lamenta que els partits polítics no li hagin passat els protocols d'actuació i les mesures que tenen previstes en aquest aspecte. "Ja fa temps que els ho vaig demanar, i encara estic esperant que em diguin res", assenyala.



Sacrificar no és la solució



López també ha criticat la solució que en ocasions proposen els Agents Rurals de sacrificar aquells gats que tenen problemes. "A trets no s'arreglen les coses. No pot ser que l'única solució passi per matar els animals", assenyala.

La presidenta de Bisbalgats també ha advertit "del problema" que suposen els gats ferals. López explica que aquests viuen en els horts d'algunes cases i no es poden agafar, perquè no es deixen tocar. "Caldria fer alguna cosa amb ells també", ha assenyalat. A més, alerta la presidenta, aquests estan creixen "de manera descontrolada" i pot suposar més problemes.