La reforma del carrer Girona de Sant Feliu de Guíxols, prevista per a la pròxima tardor

L'esperada urbanització i millora del carrer Girona de Sant Feliu de Guíxols podria arrencar la pròxima tardor, després que a finals d'abril el ple municipal aprovés definitivament el projecte. Així ho va avançar el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, qui va recalcar que el projecte està a punt per ser licitat, però que la seva execució dependrà dels resultats de les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. «Si tot va com està previst, les obres podrien arrencar entre l'octubre i el novembre que ve i s'allargarien uns set mesos», va detallar Saballs.

Fa anys que els veïns d'aquesta zona del nucli antic reclamen aquesta reforma, ja que actualment presenta moltes deficiències. Entre d'altres, les voreres no tenen les amplades que exigeix la normativa o les canonades d'aigua encara són de fibrociment.

Així, el projecte aprovat definitivament preveu una reurbanització completa d'aquest carrer que consistirà a: instal·lar noves canonades de sanejament; pavimentar el carrer a un sol nivell; el soterrament i la instal·lació de noves escomeses de llum, telèfon i gas o la col·locació de reixes centrals per a la recollida d'aigües pluvials, entre d'altres. «Aprofitarem l'actuació per restaurar la font que hi ha al carrer de les Eres i per fer-hi una placeta amb un arbre i un banc», va avançar l'edil ganxó.

La idea del consistori és desenvolupar tota aquesta actuació de cop, tot i que la reforestació es faria per trams. En relació amb les places d'aparcament que hi ha actualment en aquest carrer, el projecte preveu suprimir-les. «Mentre durin les obres s'hauran de fer algunes modificacions viàries», va recordar Saballs.

Tot i això, el regidor d'Urbanisme va especificar que, abans tot això no sigui una realitat, primer caldrà licitar i adjudicar el projecte, redactat per Tecplan enginyeria i urbanisme S.L, que està pressupostat en 1.003.712,64 d'euros (IVA inclòs).