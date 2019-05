Enxampen in franganti a Mont-ras dos lladres amb un botí d'una empresa de begudes

Agents dels Mossos d'Esquadra enxampen in fraganti dos lladres anant a buscar un botí sostret d'una empresa de begudes a la població de Mont-ras. Els fets es van produir el passat 16 de maig, a Mont-ras, quan dos homes, de 21 i 28 anys, van ser detinguts com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força. Els detinguts tenen nacionalitat espanyola i són veïns de Girona i Cassà de la Selva respectivament.

Així, entre els mesos de gener i març es van produir tres robatoris amb força a l'interior d'una empresa de distribució i comercialització de begudes de Mont-ras. En tots els casos, van saltar la tanca perimetral d'uns dos metres i van sostreure caixes de begudes que estaven emmagatzemades en palets al pati exterior. La matinada del 14 al 15 de maig es va produir un quart robatori, també de caixes de begudes i d'uns carretons de transport.

En aquest sentit, la Unitat d'Investigació que portava el cas d'aquests robatoris va saber que els lladres no s'havien emportat tot el material, sinó que estava amagat en un bosc proper a l'empresa. Les caixes i uns carretons per transportar-les estaven ocultats entre uns matolls i sota unes branques de pi. Per aquest motiu es va muntar un dispositiu policial per tal de detenir els autors en el moment que anessin a recollir tot el botí sostret.

La investigació resta oberta i no es descarten més detencions

Al voltant de les onze els agents van veure com s'apropava una furgoneta de grans dimensions i estacionava molt a prop de les caixes. Al mateix temps, dos individus van baixar i van tallar una tanca metàl·lica que els separava per tal d'accedir a la mercaderia. Els lladres van començar a carregar les 43 caixes de begudes i refrescos que tenien preparades, moment en què els mossos els van detenir. En els quatre robatoris, amb més de 200 caixes sostretes, el valor econòmic ascendeix a uns 4.500 euros.

Segons han assegurat fonts policials, la investigació resta oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 17 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.