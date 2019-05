Platja d'Aro celebra la creació de la primera associació LGBTI

Platja d'Aro va presentar divendres a la ciutadania la primera associació LGBTI del municipi. L'entitat s'ha creat per tenir un vehicle legal per lluitar contra l'homofòbia i promoure el respecte per a la diversitat sexual.

Anna Sangals, una de les impulsores, s'alegra de la recepció que hi ha hagut a la presentació. «Hi ha hagut molta assistència i estem molt contents, ha tingut molt bona rebuda». Segons Sangals, l'objectiu és fer serveis també a altres municipis del voltant que no tenen associacions.

Els impulsors tenen l'objectiu d'iniciar activitats conjuntes amb l'Administració, que poden passar per fer xerrades a les escoles i a mantenir contacte amb entitats per denunciar casos d'homofòbia.

«Estem encantats que existeixi i de donar-hi suport», explica el segon tinent d'alcalde, Josep Maria Solé. «Històricament hem tingut al municipi personatges coneguts representants del col·lectiu, però tenir un espai on la gent pugui dir la seva sempre és bo». La presentació institucional es va fer divendres amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia.