Admeten a tràmit el recurs del CSIF a Sant Feliu per la plaça de sotsinspector

El Jutjat Contenciós Administratiu de Girona número 2 ha admès a tràmit el recurs del Sindicat Independent i de Funcionaris (CSIF) contra l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols referent a la plaça de sotsinspector de la Policia Local.

Segons denuncia el sindicat, el consistori li permet portar uns galons que no li corresponen i, a més, la plaça no existeix en la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de Sant Feliu, ni es preveu crear-la.

En el recurs, el sindicat demana que se cessi l'agent en la seva funció de sergent habilitat en funcions com a sotsinspector de la Policia Local per no reunir els requisits exigits per ocupar aquest càrrec.



Condemna a costes

També es demana que no es tingui en compte a efectes administratius el temps desenvolupat per l'agent com a sergent habilitat en funcions com a sotsinspector. I per últim que es condemni a les costes a l'administració demandada.

El mateix sindicat ja va denunciar els fets –per un presumpte delicte de prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent– davant de la Fiscalia de Girona de l'Ajuntament.

Entre les «irregularitats» que hi ha denunciades, hi hauria el fet que l'aspirant que va aconseguir la plaça no només no va acreditar el certificat de nivell B de català sinó que ho va fer amb posterioritat als terminis establerts. A més, segons la denúncia, se'l va eximir de fer la prova en català.



Peticions del CSIF

Des del sindicat s'explica que no s'han seguit els principis de «mèrit, publicitat, igualtat i capacitat» i que es tracta d'una «designació personal i directa per part del consistori, sense més tràmit, i nul·la de ple dret quan un altre candidat aprovat complia tots els requisits».

Aquest sindicat anuncia que durant aquests quatre anys de legislatura ha denunciat reiterades vegades a aquest Ajuntament la situació laboral a la qual es troben sotmesos els seus treballadors, i més concretament la Policia Local.



Denúncies

Pel que fa a les denúncies d'assetjament laboral el sindicat explica que l'Ajuntament no ha pres cap mesura per revertir la situació i demanen que «prengui immediatament les mesures oportunes per solucionar el problema i es depurin les responsabilitats».