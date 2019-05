El Jutjat Contenciós ordena acabar l'enderroc de la subestació de Fonteta

El Jutjat Contenciós número 1 de Girona en una resolució notificada aquest 17 de maig ha ordenat a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme que acabi l'operació d'enderroc de la subestació elèctrica del municipi Fonteta.

Un cop desestimats pel Tribunal Suprem els recursos de cassació interposats per Endesa i la Generalitat contra la sentència declarant nul de ple dret el pla especial impulsat per l'Ajuntament de Forallac i Endesa per legalitzar les obres de la subestació elèctrica de Fonteta i que van servir per aturar l'enderroc, el Jutjat Contenciós de Girona ha ordenat reanudar el procés d'execució de sentència, sol·licitant a les parts que es pronunciessin sobre l'estat d'execució de la sentència.

Mentre l'Ajuntament de Forallac va invocar que la sentència s'havia ja de considerar executada i que el jutjat havia d'arxivar les actuacions, el recorrent i veí de la zona Josep Antoni Masuet va denunciar que mancava per enderrocar la base de formigó i els fonaments de la subestació elèctrica, retirar els dipòsits d'aigua i de refrigeració semisoterrats i revegetar i renaturalitzar la zona.

Ara el jutjat de Girona ha donat la raó, novament, al recurrent, i ordena a l'administració el compliment íntegre de la sentència i acabar la retirada de tot allò edificat i declarat il·legal. Havent d'informar al Jutjat de les obres practicades i de la finalització de l'enderroc.

Un enderroc que està executant directament i subsidiària per l'administració de la Generalitat davant de la incapacitat tècnica i econòmica de l'Ajuntament de Forallac per complir la sentència i realitzar la demolició de la subestació elèctrica d'Endesa.



Accions de denúncia

Amb l'execució d'aquesta nova interlocutòria i amb la realització de l'enderroc i retirada de la base i dels fonaments de la subestació, es posarà punt i final al llarg procés judicial iniciat l'any 2005 que va comportar l'anul·lació de la llicència municipal d'obres atorgada per l'alcalde de Forallac, el Sr. Josep Sala, i de les autoritzacions administratives atorgades pel Departament d'Indústria i per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per instal·lar la subestació elèctrica, així com als nombrosos incidents plantejats per impedir i retardar l'enderroc des de l'any 2014 d'aquesta gran infraestructura.

Es tracta del darrer episodi de l'error de l'Ajuntament de Forallac, de la Generalitat de Catalunya i d'Endesa, en autoritzar l'emplaçament i la construcció i instal·lació d'una macrosubestació elèctrica en un indret inadequat.

Recentment, l'alcalde de Forallac, Josep Sala, va acusar l'oposició de criticar-lo «per raons electoralistes» quan van demanar explicacions i assumir responsabilitat del desmantellament de la subestació elèctrica.