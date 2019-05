Bellcaire d'Empordà tomba el recurs del promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà) ha tombat el recurs de reposició presentat pel promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. El consistori ho va aprovar per unanimitat dels assistents en un ple aquest dimecres i tanca així la via administrativa del procés. Ara, l'impulsor pot recórrer al Contenciós. L'Ajuntament va tombar el projecte el mes de maça al·legant que tindria un impacte molt gran sobre el paisatge i la fauna del municipi. La iniciativa preveu la construcció d'un camp de vol uns terrenys anomenats Mas Can Xicu d'uns 87.000 metres quadrats amb dues pistes i quatre hangars, en un dels quals s'hi havia de fer un museu de l'aire.

Bellcaire ha posat punt i final al polèmic projecte de l'aeròdrom a pocs dies de les eleccions municipals. En un ple extraordinari, l'Ajuntament va aprovar ahir desestimar el recurs presentat pel promotor contra l'acord de ple que el mes de març va tombar la iniciativa.

L'alcalde del municipi, David Font, ha explicat que d'aquesta manera es tancar la via administrativa, tot i que l'impulsor del projecte pot emprendre la via contenciosa si ho considera oportú.

L'Ajuntament va suspendre el projecte basant-se en un informe paisatgístic complementari que va encarregar i que concloïa que tindria un fort impacte sobre el paisatge i la fauna del territori.

El govern municipal ja havia aturat inicialment la proposta uns mesos abans després d'haver-la aprovat inicialment i davant d'una forta oposició veïnal. Per això, es va suspendre la tramitació i es van encarregar informes complementaris que l'avalessin o no. A principis de febrer es va aixecar la suspensió i es va reobrir el període d'al·legacions.

El projecte preveia fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys anomenats Mas Can Xicu d'uns 87.000 metres quadrats, propietat del promotor. A més, s'hi contemplaven quatre hangars, en un dels quals s'hi havia d'ubicar el museu amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques, segons el promotor, "únic" al territori.