Calella diu un adeu emotiu a un dels tres pins de la Torre

Calella de Palafrugell va dir ahir adeu a un dels tres pins de la Punta de la Torre. L'arbre estava situat al costat del camí de ronda a la platja Canadell, a l'Hotel la Torre, i formava part de l'imaginari del municipi.

«Fa anys vam preguntar a experts pel color de les seves fulles i ens van dir que algunes conservaven el color però que l'arbre era mort i que hi havia perill que caigués», explica un dels propietari de l'Hotel la Torre, Francesc Vaqué. Així, van demanar els permisos i el pi es va tallar ahir.

En aquest sentit, els propietaris es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell, que ha col·laborat i ha estat predisposat a totes les accions dutes a terme, com un comiat popular el dissabte o guardar trossos de l'exemplar tallat per qui el volgués guardar.



La història del pi

Per conservar-ne la història, però, explica Vaqué, s'han agafat «tres descendents directes, un dels quals es posarà al mateix lloc on hi havia el pi». De totes formes, assegura, «per aconseguir la mateixa magnitud haurem d'esperar almenys 150 anys».