Una nova via verda connectarà Sant Antoni de Calonge i Platja d'Aro

El nou carril bici entre Sant Antoni de Calonge i Platja d'Aro serà aviat una realitat. Ambdós consistoris van rebre dimarts la notificació d'una subvenció del 50% del cost del projecte del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder) per un import de 318.713 euros.

A més de connectar els dos municipis per la C-253, el projecte permetrà millorar la circulació de vianants i ciclistes per una via molt concorreguda, especialment durant l'estiu, i facilitar l'accés a les cales i platges del camí de ronda.

En aquest sentit, el Consorci de les Vies Verdes, encarregat de la gestió de les vies verdes a les comarques de Girona, rebrà una subvenció per import de 318.713 euros pel projecte, que té un cost de 637.426.

La subvenció era un dels passos necessaris per poder desenvolupar el tram que permetrà enllaçar els dos municipis i connectar la Via Verda dels Carrilets -que va entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols- amb la del Tren Petit, que va de Palamós fins al municipi de Palafrugell.

El traçat transcorrerà per la carretera C-253 amb l'objectiu de solucionar la mobilitat per a vianants, ciclistes i persones amb mobilitat reduïda.



Accions del consistori

Un altre dels atractius remarcables d'aquesta nova Via Verda serà que permetrà arribar a peu o en bici a les diverses cales i platges del litoral calongí, ja que la C-253 circula a prop de la costa, en paral·lel al camí de ronda. A més, asseguren els impulsors, permetrà connectar amb més seguretat els diversos barris residencials de la zona, com les urbanitzacions Mas Vilar de la Mutxada, Treumal o Font Roma de Treumal.



Valoració positiva

Per assolir l'objectiu els consistoris han sol·licitat a la Generalitat el traspàs de la gestió d'aquesta carretera, que enllaça el nucli de Sant Antoni amb el terme municipal de Castell-Platja d'Aro. La petició es va aprovar per ple l'any passat per una «gestió més eficient i ajustada a les necessitats de vianants i ciclistes».

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, valora positivament l'obtenció de la subvenció per la Via Verda com «una molt bona notícia per al municipi».



Impacte al municipi

Segons el batlle, «es tracta d'un projecte que permetrà avançar en un objectiu estratègic com és convertir la carretera que uneix Sant Antoni amb Platja d'Aro en una via de comunicació amable i adaptada per als vianants i ciclistes».

Soler afegeix que tirar endavant el projecte «és un èxit» i valora que la nova ruta és un dels punts importants per millorar al municipi, ja que «garantirà la seguretat en la circulació i millorarà l'accés a les platges i cales del camí de ronda».