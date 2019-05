Uns 200 alumnes participen a la Jornada de Robòtica de Palamós

Uns 200 alumnes van participar ahir a la Jornada de Robòtica de Palamós. A l'activitat hi van participar les escoles de Primària del municipi la Vila-romà, la Salle, la Vila i la Vedruna.

Els alumnes, expliquen els promotors, han mostrat les seves creacions i han posat en comú els seus coneixements en robòtica, apresos durant aquest curs 2018-2019, mitjançant el seminari que han realitzat en les seves respectives escoles sobre aquest tipus de tecnologia.

La jornada, a més, va servir també pel seminari d'aquest any que ha girat al voltant del treball amb les bee-bots, una espècie de robots abelles. Els alumnes també van utilitzar material de robòtica i tauletes. Per altra banda, els estudiants de 3r d'ESO de l'IES Palamós van fer de mentors ajudant els més petits en la realització de les activitats programades.



Seminari de robòtica

El seminari de robòtica realitzat aquest curs amb els infants de totes les escoles de Primària de Palamós va tenir diversos objectius. Entre ells, apunten els promotors, iniciar els alumnes en el llenguatge de programació de manera natural i lúdica; valorar la robòtica educativa com un recurs més per l'aprenentatge; desenvolupar aquest aprenentatge de l'alumne per indagació (assaig-error), o bé aprendre a superar reptes diaris posant en pràctica conceptes i habilitats cognitives relacionades amb diferents àrees curriculars.