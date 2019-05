Bellcaire tomba l'aeròdrom i el promotor portarà l'Ajuntament als jutjats

El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire d'Empordà, Jordi Díaz, va anunciar ahir que recorrerà davant del Contenciós la desestimació del recurs que va presentar contra la denegació del seu projecte.

Díaz assegura que anirà «fins al final» per aconseguir tirar endavant el camp de vol i el museu de l'aire que projecta en uns terrenys de la seva propietat, i critica que el consistori al·legui que els informes complementaris desaconsellaven fer l'aeròdrom: «Això no és així». Díaz també va presentar al·legacions a la modificació del Pla General que, segons ha explicat, «volia impedir que es pugui fer cap tipus d'activitat en sòl rústic. Això sí que m'ho han estimat perquè no ho podien fer», remarca.

«Prenem la decisió de portar l'Ajuntament davant dels tribunals perquè creiem que els informes no deien que s'hagués de tombar el projecte, sinó que s'havien de resoldre algunes coses», assegura el promotor de l'aeròdrom.

Davant de la decisió del consistori de desestimar el recurs de reposició que va presentar contra la desestimació de la iniciativa, Díaz ha anunciat que emprendrà la via contenciosa i que arribarà "fins al final" per poder construir un camp de vol i un museu dedicat a l'aviació en uns terrenys seus.



Polèmic projecte

L'Ajuntament va aprovar per unanimitat dels assistents la decisió aquest dimecres en un ple extraordinari i va posar punt i final a la via administrativa del procés, després que al mes de març tombés la iniciativa.

L'equip de govern al·lega que els informes complementaris encarregats per l'Ajuntament conclouen que el projecte tindria un impacte molt gran sobre el paisatge i la fauna de la zona.

Al ple també es van abordar les al·legacions que el promotor va presentar a una modificació del planejament municipal. Així, Bellcaire posava punt i final al polèmic projecte de l'aeròdrom a pocs dies de les eleccions municipals.