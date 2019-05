L'«Speed Dating» de Calonge ofereix 178 llocs de treball

L'Oficina Activa de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va organitzar ahir una jornada Speed Dating per a persones que busquen feina. A l'activitat hi van participar un total de 18 empreses que oferien un 178 llocs de treball.

Aquest any és la segona edició i hi van participar 350 inscrits. La jornada va consistir en diverses entrevistes ràpides per presentar-se, explicar perquè optaven a aquella feina i presentar el seu currículum. L'activitat es va fer al matí al Palau Firal de Sant Antoni, i entre les ofertes de feina disponibles la major part estaven vinculades al sector serveis.

Així, l'oferta més destacada era la de 50 monitors de lleure, i la de gairebé 40 de cambrers i ajudants de cuina. Les oportunitats de feina, però, es completaven amb altres àmbits com administratius, operaris de neteja, guixaires, operaris de fàbrica i mossos de magatzem, entre d'altres.

La jornada va ser impulsada per l'Oficina Activa i el Consell Comarcal del Baix Empordà amb l'objectiu de promoure l'ocupació al municipi.



Els orígens del mètode

L' speed dating és un procés formalitzat d'aparellament en tots els aspectes i una variant del tradicional sistema de trobades. El sistema va aconseguir gran popularitat, gràcies, en part, a la seva difusió a través de la televisió, en programes de cita, com per exemple el show americà The 5th Wheel.

Actualment també s'utilitza de manera popular per posar en contacte empresaris i persones que busquen feina.