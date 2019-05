Palamós homenatja els oficis de dones amb els noms de tres nous carrers

Palamós ha escollit aquesta setmana els noms que identificaran tres carrers de la vila de nova creació, ubicats aquests a la zona del Pla de sa Nau, així com per al canvi de nom de l'actual carrer de Remigi Robau i Morató, per d'Engràcia Ayats Oliva «Gracieta».

El procés de participació es va iniciar el passat mes de març, en què els veïns van aportar les propostes vinculades a criteris de noms relacionats amb elements específics i concrets de l'àmbit on estan situats aquests carrers, o bé de noms de personatges locals rellevants, vinculats al territori i preferentment femenins, entre altres criteris.

El total de 97 propostes presentades van ser posteriorment analitzades per la Comissió de Nomenclàtor que va avaluar-les per assegurar el compliment dels criteris establerts en cada cas. El resultat va permetre l'obtenció d'entre quatre i sis propostes per als tres nous carrers de la zona del Pla de Nau, i fins a nou per a l'actual Remigi Robau.



Un record a la història

Els tres noms resultants tenen relació amb oficis realitzats al municipi per dones i en fan homenatge. Així, un dels carrers es dirà de les triadores, ja que Palamós va ser durant molts anys vila surera. D'aquesta manera, moltes dones treballaven en aquesta indústria, de fet poques famílies de Palamós no van tenir familiars vinculats a aquest món.El segon és el de les remendadores. Ofici important a la vila, majoritàriament fet per dones i no massa reconegut. És l'ofici d'arreglar les xarxes dels pescadors i gràcies a les remendadores la pesca ha estat tradicionalment una font important per a la població palamosina. El darrer, el de les pageses, ja que tot i la preeminència costanera de la història de Palamós, en altres temps a les zones planeres es va consolidar el seu poblament, sobretot pel desenvolupament del sector agrícola.