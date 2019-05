Platja d'Aro incentiva econòmicament l'educació superior

Castell-Platja d'Aro introdueix unes noves ajudes als estudiants que segueixin amb l'educació superior. L'incentiu és de 300 euros i s'ha aprovat amb l'objectiu depromoure els estudis reglats al municipi un cop finalitzat l'ensenyament secundari obligatori (ESO).

Els incentius presentats pel consistori determinen que en aquesta primera edició hi poden optar tots els estudiants empadronats al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys. A més, hauran d'haver finalitzat i obtingut el títol d'ESO o de Batxillerat el curs 2018-2019 en qualsevol centre d'ensenyament públic. Així, hauran d'acreditar la matrícula per al curs 2019-2020 de continuació d'estudis reglats.

Segons el consistori, les peticions s'han de formalitzar de l'1 al 31 d'octubre de 2019 presentant la documentació. Simultàniament hi ha una convocatòria extraordinària dels guardons -també dotats amb 300 euros per persona per a l'alumnat de les promocions de Batxillerat dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 de l'institut Ridaura de Castell d'Aro- que acreditin l'obtenció del títol i alhora matrícula a estudis reglats.