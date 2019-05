Verges talla un carrer per un despreniment a la cornisa del campanar

Verges talla la circulació del carrer de l'Església per un despreniment a la cornisa del campanar de l'església Sant Julià del municipi. Segons informa el consistori, la mesura s'ha pres després que el vehicle d'un veí del poble patís desperfectes per la caiguda de material d'aquesta part de l'església parroquial.

Els fets es van produir el dissabte al matí, quan el veí va avisar el consitori. Així, l'Ajuntament es va posar en contacte amb els Bombers i els Mossos d'Esquadra, els primers van inspeccionar la zona i van retirar el material que havia caigut de l'edificació. Per altra banda, de manera conjunta amb els serveis municipals es va tancar el carrer de l'Església a vehicles i vianants per evitar danys. De moment, les tanques segueixen instal·lades a l'espera de solucionar el problema.



Herbes i fort vent

«Hem de mirar com podem arreglar aquesta part malmesa i mirar de solucionar la presència de branques i males herbes que hagin pogut causar-la», apunta l'actual alcalde en funcions, Ignasi Sabater. Els danys que es van produir al vehicle estacionat a l'església van ser el trencament del vidre i l'abonyegament d'una part d'aquest. Per altra banda, no s'han de lamentar danys a cap persona.

Segons el consistori, i després de la primera inspecció dels Bombers, el despreniment podria haver estat provocat per dos factors. El primer, la forta tramuntada dels darrers dies al municipi baix-empordanès, accentuada durant el cap de setmana. I, en segon lloc,el creixement d'arrels i la presència de branques entre el material de la cornisa del campanar. De totes formes, l'activitat a l'església no està parada. Això sí, des de dissabte -i a l'espera d'una nova revisió- l'accés a l'edifici pel carrer de l'Església està prohibit i l'entrada provisional és per la Placeta.