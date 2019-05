Apa Rodamón denuncia l'abandonament de sis cadells a Palafrugell

L'Associació Protectora d'Animals Rodamón de Palafrugell va denunciar ahir el mal ús de les seves instal·lacions, on es va produir l'abandonament de sis cadells de gos d'un mes d'edat. L'associació protectora va publicar ahir unes imatges a les xarxes socials on es veuen dos individus entrant a les seves instal·lacions de nit per suposadament deixar els animals, i va demanar la col·laboració de la gent per identificar-los. Segons la protectora, l'objectiu és trobar-ne els autors i posar una denúncia als Mossos per l'abandonament dels animals. «Nosaltres tenim unes gàbies que la gent utilitza per portar-nos gossos abandonats o trobats», apunta el director del centre, Àngel Viladegut, que explica que aquestes instal·lacions es poden fer servir durant els moments que no hi ha personal en el centre. «No és la nostra funció, però, suplir les imprudències de la gent a l'hora de fer criar els seus gossos, l'objectiu és denunciar-los per abandonament».