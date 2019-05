Detingut un home per vendre droga a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home, de 40 anys i de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En total la policia va comissar 10,10 grams de cocaïna valorats amb uns 605,46 euros. L'acusat és un veí del municipi de Verges.

Els fets van passar dissabte al passeig Vicenç Bou de Torroella de Montgrí, on agents del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de la Bisbal estaven fent tasques de vigilància per evitar la venda i consum de substàncies estupefaents a la població.

Al voltant de les cinc de la tarda van observar un home que s'aproximava a un vehicle i passava als ocupants uns embolcalls del que podria ser algun tipus de substància estupefaent.

Els agents van aturar el vehicle un parell de carrers més avall i van identificar les dues persones que l'ocupaven. Així, van comprovar que en total havien comprat cinc embolcalls de cocaïna. Per altra banda, els Mossos van comissar la droga i van denunciar el comprador. Davant les evidències i anteriors sospites que el venedor traficava amb substàncies estupefaents, els agents van establir un dispositiu de vigilància per tal de poder detenir-lo. Després, la policia va localitzar-lo i l'home no va poder evitar ser aturat i identificat. Durant l'escorcoll els Mossos li van trobar dos telèfons mòbils i 10 paperines de cocaïna.

El detingut, amb antecedents, va passar el diumenge 26 de maig a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la llibertat amb càrrecs.