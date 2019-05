Festes de Primavera de Palafrugell 2019: Tota la informació

Diumenge 2 de juny

08.00 h XXXIV Marxa de la Garoina (12?km - 16?km)

Preu: 7 € socis / 8 € no socis / 5 € menors de 16 anys

Inscripcions el mateix dia: 10 € i 5 € menors de 16 anys

Plaça de Can Mario

Organitza: Agrupació Excursionista de Palafrugell

Dijous 6 de juny

10.30 h Rua dels Infants

Percussió a càrrec de l'Associació Cultural Papaya Guaton

Animació amb Rikus

Plaça de Can Mario

Organitza: Àrea d'Educació i Escoles Bressol de Palafrugell

Divendres 7 de juny

11.00 h Fanguejada

Camp d'en Prats

Col·labora: Aula d'Art de Palafrugell

16.00 h Torneig de Pàdel

Estadi Municipal

Preu: gratuït. Inscripcions: Piscina Municipal, fins al 5 de juny (individuals o

en parella a partir de 16 anys)

Sorteig d'obsequis i premis per als participants

Organitza: Àrea d'Esports

17 h a 19 h Inflabes Esportius

Plaça de Can Mario

Organitza: Àrea d'Esports

20.00 h PREGÓ de les 57es Festes de Primavera, a càrrec de Marià Júdez

Teatre Municipal de Palafrugell

21.00 h Sopar popular a Can Bech

Actuació de The Funker's Society

Ambientació floral a càrrec del Centre Tramuntana

Sopar a càrrec de Restaurant El Càntir de l'Hotel Alga

Avinguda Josep Pla (davant de l'Ajuntament)

Dissabte 8 de juny

10 a 13 h Karts

17 a 20 h Per a nens i nenes de 6 a 10 anys (acompanyats per un adult). Gratuït

Plaça de Can Mario

Organitza: Policia Local de Palafrugell

Col·labora: Kàrting Regencós

Tot el dia Fira de Primavera

Botiga al carrer als carrers del centre de la Vila

Organitza: OOHX!GEN Palafrugell Comerç i Negoci

09.30 a 14 h Fireta

Mercat exclusivament infantil. Fins a 14 anys

Preu: 2 € - Inscripcions al TMP (fins al 2 de juny)

Camp d'en Prats

09.30 a 14 h Firassa

Mercat de segona mà

Preu: 5 € - Inscripcions al TMP (fins al 2 de juny)

Camp d'en Prats

09.30 a 14 h Trobada de Puntaires

Camp d'en Prats

Col·labora: Puntaires de Palafrugell

10.30 a 14 h Jornada de Portes Obertes

Museu del Suro

Fundació Josep Pla

Museu Can Mario - Fundació Vila Casas

11.30 h Ruta Josep Pla a Cap Roig

Jardins de Cap Roig

Organitza: Fundació Josep Pla

16 a 19 h Jornada de Portes Obertes

Museu del Suro

Fundació Josep Pla

Museu Can Mario - Fundació Vila Casas

18.00 h Concert a càrrec de Conjunt Instrumental de Vent Manel Mañogil dins el Festival Simfònic

Plaça de l'Ermengarda

Organitza: L'Escola de Música de Palafrugell

19.00 h Concert 360° a càrrec de Keko Domènech

Plaça Nova

18 a 24 h Tobogan Aquàtic

Gratuït. Servei de bar a càrrec del Club Hoquei Palafrugell

C. de Barris i Buixó

Organitza: Àrea de Joventut

20 h a 23 h Tasta el Mercat

Tastets a càrrec de les parades del mercat diari de Palafrugell

Preu: 8 € (5 tiquets). Venda anticipada: parades participants

Carrer de Pi i Margall

Organitza: IPEP i Associació del Mercat diari de Palafrugell

22 h a 02 h Rua amb Bus

Els 4 Arreplegats + Kharloss Selektah

Plaça Priorat de Santa Anna

Recorregut pels carrers del centre de Palafrugell fins al c. de Barris i Buixó

Diumenge 9 de juny

09 a 14 h FIRA DE PRIMAVERA

Botiga al carrer

Carrers del centre de la Vila

Organitza: OOHX!GEN Palafrugell Comerç i Negoci

10.30 a 14 h Jornada de Portes Obertes

Museu del Suro

Fundació Josep Pla

Museu Can Mario - Fundació Vila Casas

12.00 h Espectacle de Dansa «Seed's» de Companyia CobosMika

Plaça Nova

17.00 h 57è Carroussel Costa Brava «Carnaval de Carnavals»

Rua de carrosses i comparses

Recorregut des del c. de Torroella fins al c. de Barris i Buixó

20.00 h Ball de Festes de Primavera

Grup Millenium

Plaça Nova

Organitza: Plaça Nova i més

20.00 h Plantada de Carrosses i Ballada de Comparses

Aparcament de l'Estadi - C. Ample

23.00 h Lliurament de premis del 57è Carroussel Costa Brava

Fi de festa amb Marc Dunjó

Servei de bar a càrrec del Club Atlètic Palafrugell

Aparcament de l'Estadi - C. Ample

Dilluns 10 de juny

18.00 h Concert «Íntimament Llach» de Companyia Neus Mar

Preu: 5 € Venda d'entrades: taquilla TMP

Teatre Municipal de Palafrugell