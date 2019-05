Polèmica a Pals per una tala d'arbres amb llicència urbanística

Una denúncia d'una entitat ecologista de SOS Costa Brava ha despertat la polèmica per una tala d'arbres amb llicència al municipi de Pals, a la zona de Pals Mar. L'entitat va publicar ahir a les xarxes socials unes imatges i denunciava que s'estava fent en una zona dins la moratòria urbanística, i hores després l'Ajuntament va fer públic un comunicat que explicava que no estava inclosa a la moratòria i que havia estat aprovada el 2018.

Així, segons el consistori, «es tracta d'un projecte que afecta una zona classificada com a sòl urbà i que no està inclosa en cap de les dues moratòries aprovades per la Generalitat», a més, «les actuacions van ser aprovades el 25 d'abril de 2018».

L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, explica que l'objectiu és denunciar les tales i explica que investigaran si es poden aturar les actuacions i denunciar el cas al consistori.

Per la seva banda, l'associació juvenil independentista La Forja va publicar unes imatges a les xarxes socials on es mostraven unes pintades que hauria fet l'organització que denunciaven les tales. «Guerra a qui destrossa la terra», era el missatge signat per l'organització.