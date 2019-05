Alumnes de Begur retiren plàstics a la platja de Sa Riera per analitzar-los

Els alumnes dels cicles superiors de les escoles de Begur, l'Olivar Vell d'Esclanyà i Dr. Arruga de Begur participen en el projecte «Plàstics 0» dins la V edició de la Fira Begur Sotaigua.

L'activitat es va portar a terme dimecres per inaugurar la fira, on els estudiants van agafar mostres de plàstics de la sorra de la platja de Sa Riera i, seguidament, les van analitzar i separar per mides. L'acció forma part d'una xarxa d'estacions de mostreig repartides pel litoral mediterrani que treballa per fer una diagnosi global de la problemàtica de la contaminació per plàstics a les platges.

Dins el projecte els escolars tracten el tema als seus centres per extreure conclusions. Així, el dissabte 1 de juny, a les 11 hores, presentaran al Casino Cultural les seves conclusions al públic. El projecte està integrat a la plataforma de ciència ciutadana «Observadors del mar».

El Begur Sotaigua dura sis dies amb diferents activitats de sensibilització com l'espectacle de pallasso amb Pescaplàstik, la neteja submarina a la reserva marina de Ses Negres, l'exposició Menys plàstic, més vida, xerrades i activitats més lúdiques com el ioga aquàtic.