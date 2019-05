Arriba la 57a edició de les Festes de Primavera de Palafrugell

La festa més emblemàtica de Palafrugell arriba per 57a vegada a la vila. Les rues circularan pels seus carrer i ompliran de colors i música Palafrugell durant 3 dies, del 7 al 9 de juny.

Les Festes de Primavera de Palafrugell són una de les festivitats més arrelades i de major tradició de la ciutat. L'acte central i més reconegut de la festa és el Carroussel Costa Brava, una desfilada de carrosses i comparses, tant locals com procedents d'arreu de Catalunya, organitzada per l'àrea de Cultura. Aquesta tindrà lloc el diumenge 9 de juny a partir de les 17 h de la tarda. El recorregut començarà al carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó.

Aquesta festa va començar arran de la prohibició del carnaval l'any 1963. Aquell any, la Junta del Centre Fraternal va decidir que el carnaval s'havia de celebrar igualment, però canviant el mes de celebració i de nom, per evitar una nova prohibició. Així es van passar a anomenar Festes de Primavera i s'han convertit en un esdeveniment que implica tota la població. Durant aquests dies es fan milers d'activitats. El programa és molt variat, amb una oferta cultural, esportiva i musical molt àmplia. Les activitats començaran el 7 de juny a les 11 h del matí amb la Fanguejada al Camp d'en Prats.

Tot i que aquest dissabte, 2 de juny, se celebra la «XXXIV Marxa de la Garoina» amb motiu de les Festes de Primavera, en la qual es recorren de 12 a 16 km en un dia i començarà a les 8 h del matí.

El proper dijous 6 de juny, com a acte preinaugural, se celebrarà la Rua dels infants a les 10.30 h del matí a la plaça de Can Mario amb la percussió a càrrec de l'Associació Cultural Papaya Guaton i l'animació amb Rikus.

Enguany el pregó de la Festa serà a càrrec de Marià Júdez a les 8 del vespre al Teatre Municipal.

Aquest any també se celebrarà un concurs de fotografia d'Instagram «Premi de fotografia Instagram Paco Dalmau». Els concursants han de compartir una foto a Instagram de les Festes de Primavera amb el hashtag #jofestesdeprimavera i poden aconseguir una càmera Go Pro. Les fotografies s'han de penjar fins a les 12.00 h del dia 9 de juny per poder participar en el concurs. La persona guanyadora es coneixerà durant l'acte de lliurament de premis del Carroussel Costa Brava.