El Carroussel comptarà amb la participació de 33 colles

Enguany, les colles de carrossaires, de comparsses i els grups d'animació que participaran en el Carroussel Costa Brava, es van presentar durant el sopar popular, que va reunir més de 250 persones. El sopar es va dur a terme el passat dissabte 25 de maig a l'espai de la Bòbila, on també es va presentar el cartell d'aquest any, creació dels fotògrafs Enric i Pau Bruguera.

Aquest acte va tornar a reivindicar el Carroussel com «el Carnaval de Carnavals», lema que al llarg dels més de 50 anys de la seva existència ha acompanyat, com a sinònim de qualitat, la rua palafrugellenca.

Al Carroussel Costa Brava hi prendran part enguany més d'una trentena de colles, 7 de les quals són locals amb les seves carrosses inèdites: EKSI, Els Incorrectes, Garnatxa, Imaginació, Els Trompats, Confetti i Dàlmates.

En l'apartat dels grups d'animació hi seran presents les colles La Tustarrada i les Cheerleaders; i enguany, amb les colles de comparses, la representació a càrrec dels The Queens i les Imparables.

Tots circularan juntament amb altres d'arreu de Catalunya pels carrers de la vila el diumenge 9 de juny a partir de les 17 h de la tarda. Realitzaran el recorregut habitual a través dels carrers de la vila des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó.

El Carroussel és un acte organitzat per una comissió formada per membres designats per l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport i la participació activa de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell.