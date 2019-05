La companyia Neus Mar presenta «Íntimament Llach» a Palafrugell

Neus Mar porta Íntimament Llach a Palafrugell com a tancament de les Festes de Primavera el dilluns 10 de juny a les 18.00 h al Teatre Municipal. Les entrades es poden aconseguir a la taquilla o al web de Ticketea per un cost de 5 ?.

La companyia està integrada per la cantant Neus Mar, el guitarrista Emilio Sánchez, amb el qual fa sis anys que treballa, i el percussionista Enric Canada, que va ser un dels participants en la gravació del disc Un pont de mar blava de Lluís Llach del 1993.En alguns temes trobarem la simbiosi de la dansa i la música amb l'actuació de la ballarina i coreògrafa Montse Canals i la veu de Mar, que es trobaran.

A l'inici del projecte, per triar-ne les cançons, Neus Mar va fer una enquesta a través de les xarxes per saber quines eren les cançons que recordava o preferia el públic i poder connectar-hi. A l'obra hi trobarem lectures molt personals de diverses cançons. Mar fa un recull de setze temes de l'obra de Llach, des de cançons com A força de nit a La gallineta. «Trobem una delicada estrofa de Lluís Llach en la nostra primera declaració amorosa i, tot seguit, ens guia, amb l'esperit abrandat, per fer front a la llibertat i a les injustícies que patim. Ens porta al seu univers, la Neus Mar, de veu fresca, sensible i delicada però, quan cal, contundent, apassionada en les seves interpretacions, amb un coratge que és capaç d'encomanar tota una platea. Companys, encara hi ha combat».

Neus Mar és cantant i professora de música catalana. Va debutar a un concurs de cançons a les Festes de Primavera de Palafrugell quan tenia 9 anys acompanyada pels Vampirs i allà va començar la seva carrera professional.