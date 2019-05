Palamós activa un programa per revalorar el peix poc conegut

Palamós presenta una nova proposta gastronòmica per revaloritzar el peix fresc i les espècies menys conegudes, la campanya Dels MasterPeix. La iniciativa del Grup Brugarol ha estat presentada aquesta setmana en un acte amb l'alcalde del municipi en funcions, Lluís Puig.

El menú Dels MasterPeix promocionarà, segons els impulsors, el peix fresc de Palamós de la mà dels pescadors del municipi, els quals presentaran als participants d'aquests sopars, les característiques, qualitats i receptes de les espècies protagonistes de cada àpat.

Amb la campanya el Grup Brugarol vol contribuir al coneixement i sostenibilitat de les espècies pesqueres poc conegudes però amb un alt valor culinari i gastronòmic.

A partir del 7 de juny s'iniciarà la campanya culinària que es durà a terme a l'hostal La Fosca, cada primer divendres de mes, durant els mesos de juny a setembre. A la tardor s'estudia realitzar un menú mar i muntanya a Bell-lloc.



Els pescadors locals

D'aquesta manera, des de Brugarol, i en col·laboració amb el projecte Palamós Peix que l'Ajuntament i la Confraria impulsen al municipi per fomentar el peix desembarcat a la llotja palamosina, es vol contribuir al coneixement, la sostenibilitat i la gastronomia dels productes del mar, tot fent pedagogia d'aquelles espècies poc cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic, potenciant la cuina del peix fresc de la costa com a element bàsic de la dieta mediterrània.

Així, Puig va assistir a la presentació de la campanya i va agraïr la la iniciativa. Per la seva banda, expliquen, l'Espai del Peix de Palamós coordinarà els sopars temàtics i la participació dels pescadors palamosins per presentar els sopars, les característiques, qualitats i receptes de les espècies protagonistes de cada àpat, «totes elles poc conegudes per al públic en general però amb un alt valor culinari i gastronòmic».

Durant el sopar, els comensals podran interactuar amb els pescadors que els explicaran també la tipologia d'arts de pesca, els caladors, així com les mesures que els pescadors palamosins apliquen per garantir la sostenibilitat del recurs.

Començant el 7 de juny, al restaurant de l'hostal La Fosca, la campanya culinària seguirà tots els primers divendres de juliol, agost i setembre. El menú consistirà en amanida de l'hort amb verat en escabetx, romesco de peix fresc, canana farcida de carn, gelat de recuit de Bell-lloc, maridat amb vins ecològics.