Tancada a l'escola Gaziel de Sant Feliu en contra de la supressió d'una línia de P3

Prop d'un centenar de pares i mares de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols han començat una tancada definida al centre aquest divendres a la tarda. El motiu és protestar en contra de la decisió del Departament d'Educació de tancar una de les dues línies de P3 que té el col·legi. Les famílies han explicat que aquest any s'han registrat poc més de 30 preinscripcions al primer curs d'educació infantil i això ha fet que Educació es plantegi en tancar una línia i deixar una sola classe de 25 alumnes. Les famílies restants, serien reubicades en altres centres del municipi. El president de l'AMPA, Daniel Puntunet, ha afirmat que l'acció ha tingut una bona acollida entre les famílies i ha hi ha "tots els dies plens amb moltes famílies apuntades" per quedar-se a dormir a dins de l'escola.

Un pati convertit en un càmping i un gimnàs transformat en una gran sala d'estar. No és una nit de colònies, ni cap festa de final de curs, sinó una acció reivindicativa a l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols per protestar contra el tancament d'una de les línies de P3. Des d'aquest divendres a la tarda un centenar de persones han decidit quedar-se a dormir al centre per participar en aquesta protesta, organitzada per l'AMPA de l'escola.

En paral·lel, l'associació ja ha organitzat un calendari en què els pares i mares podien inscriure's per quedar-se a dormir. D'aquesta manera, es garanteix que sempre hi haurà gent en aquesta "tancada indefinida". Puntunet ha explicat que ja tenen "tots els dies plens amb moltes famílies apuntades" i per això qualifica d'èxit la protesta. De fet, Puntunet calcula que al llarg del cap de setmana hi passaran prop de mig miler de persones. El president ha afirmat que en aquesta causa també s'hi han compromès famílies d'altres centres.

De tota manera, aquest calendari s'anirà allargant setmana rere setmana fins que el Departament d'Educació no decideixi mantenir les dues línies de P3. Puntunet ha explicat que en les preinscripcions per al proper curs hi havia una trentena d'alumnes apuntats per començar P3. Davant d'aquesta xifra, Educació s'estaria plantejant tancar una classe amb 25 nens i deixar-ne la resta fora, que seran recol·locats en d'altres escoles del municipi.

Per això les famílies de l'escola Gaziel s'han plantat i han començat la tancada. Durant aquests dies ompliran les aules d'activitats mentre no hi hagi classes. "Volem que hi hagi una agenda viva", ha afirmat Puntunet. De moment, aquest cap de setmana s'hi faran tornejos de futbol, concurs de pastissos o tallers de cuina. De cara al diumenge hi ha prevista la festa de l'escola i una arrossada, que ja ha venut més de cent tiquets.

Una vegada arribi el dilluns a les nou del matí, els pares deixaran lloc als professors per tal que les classes tornin a la normalitat. I a partir de dos quarts de cinc de la tarda, els pares tornaran a les aules per recuperar la protesta.



Segona mobilització en dues setmanes

La tancada a l'escola Gaziel és la segona acció reivindicativa que l'AMPA porta a terme en contra del tancament d'una classe de P3. La primera va tenir lloc ara fa quinze dies quan van organitzar una manifestació que va acabar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en què hi van participar unes 450 persones.

La protesta compta amb el suport de la resta d'AMPAs del municipi, així com la majoria de les famílies del centre i també del personal docent de l'escola. L'Ajuntament també ha donat suport a la mobilització.