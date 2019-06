Alumnes i professors de l'institut escola de Verges fan una cadena humana per reclamar un nou centre "urgentment"

Nova reivindicació de la comunitat educativa de Verges per reclamar un nou institut escola. Prop de 500 persones entre pares, docents i alumnes del centre han fet una cadena humana per denunciar les dificultats que tenen cada dia, ja que els dos edificis estan separats per uns 700 metres.

L'objectiu és fer saber el malestar de la comunitat amb el Departament d'Educació que té un "problema de planificació estratègica". "S'han equivocat, això no està ben fet i per tant reclamem que rectifiquin i ens prioritzin", assenyala la presidenta de l'AFA IES Francesc Cambó de Verges, Diana Canals. El recorregut ha començat a quarts d'una del migdia a l'edifici d'obra de Primària i ha acabat al cap de mitja hora als barracons de Secundària situats uns 700 metres, a l'altra banda del poble.